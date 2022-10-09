رئيس جامعة بني سويف: إطلاق مبادرة صحية لقياس سوء التغذية لدى الطلاب

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، قيام كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بالتعاون مع قسم الصحة العامة بكلية الطب البشري، بإطلاق مبادرة صحية لقياس سوء التغذية لدى الطلاب والعاملين بالجامعة طوال شهر أكتوبر الجاري وحتى الأول من نوفمبر بمقر مجمع التعليم الصناعي.

وأوضح رئيس الجامعة، أن تلك المبادرة تأتي في إطار الاهتمام بالصحة العامة لأبناء الجامعة وانطلاقًا من الدور الذي تتبناه الدولة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال الاهتمام بصحة المصريين ومبادرات التوعية بالأمراض المختلفة إيمانًا بأن الدولة لن تتقدم إلا بسواعد أبنائها.

وشملت المبادرة، التأكيد على عدد من النصائح الهامة لحياة صحية جيدة تمثلت في، الحفاظ على تناول المياه بكميات كبيرة وتجنب الإكثار من المشروبات الغازية، تناول خمس وجبات في اليوم على فترات زمنية متساوية، عدم الإغفال عن ممارسة الرياضة يوميًا لأنها تقوي الجسم وتنشط العقل، وتجنب السھر لساعات متأخرة، الإكثار من تناول الأطعمة الطبيعية وتجنب المصنعة منها، تناول الكثير من الفواكه والخضروات فھي مصدر غني بالألياف والڤیتامینات ومضادات الأكسدة.

ووجه الدكتور الحسين دهشان عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية، الشكر لرئيس الجامعة على دعمه الكامل لتلك المبادرات وتبنيه لأي فكرة من شأنها الارتقاء بمستوى الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس من الناحية الصحية، أو الثقافية أو العلمية أو الاجتماعية وغيره.