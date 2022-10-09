وفد من البرلمان الكندي يصل إلى تايوان قبل يوم من احتفال الجزيرة بعيدها الوطني

ذكرت وزارة الشؤون الخارجية التايوانية، أن وفدا كنديا ضم ممثلين من عدة أحزاب، بقيادة العضوة في البرلمان جودي سجرو وصل إلى تايوان اليوم الأحد، في زيارة سيحضر الوفد خلالها الاحتفالات بالعيد الوطني للجزيرة وسيلتقي بزعماء حكوميين.



وأضافت الوزارة، في بيان، أن الوفد المؤلف من خمسة أفراد، يضم أيضا أعضاء مجلس العموم انجيلو لاكونو وسيمون-بيير سافارد تريمبلاي وريتشارد مارتل وكريس لويس، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم الأحد.



وتابعت الوزارة أن هذا أول وفد برلماني كندي يزور تايوان، منذ ظهور جائحة كوفيد-19، قبل أكثر من عامين.



وقالت الوزارة إن الزائرين يحملون التمنيات الطيبة من البرلمان الكندي، حيث أن وصولهم للجزيرة يأتي في الوقت الذي تستعد فيه تايوان للاحتفال بالعيد الوطني في العاشر من الشهر الجاري.



ووصفت الوزارة الزيارة بأنها إظهار لدعم البرلمان الكندي لتايوان، وسط تصاعد التوترات في مضيق تايوان، في أعقاب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي للجزيرة ، أوائل أغسطس الماضي، والتي شهدت ردا من جانب الصين بإجراء تدريبات عسكرية حول تايوان وزيادة نشاطها العسكري في المضيق.