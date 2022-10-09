شكري ونظيره اليوناني يؤكدان عمق علاقات التعاون الاستراتيجية بين البلدين

أكد وزير الخارجية سامح شكري، ونظيره اليوناني نيكوس ديندياس، عمق علاقات التعاون بين البلدين، والتنسيق بينهما حيال كافة القضايا والملفات ذات الاهتمام، حيث أكد شكري أن العلاقات باتت "استراتيجية" وهناك عمل على دفع العلاقات التجارية بين الجانبين، لاسيما في قطاع الطاقة المتجددة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الوزيران اليوم الأحد عقب مباحثاتهما بالقاهرة.

ورحب شكري بنظيره اليوناني خلال الزيارة التي يقوم بها حاليا، مشيرا إلى أن المباحثات المثمرة تركزت على مجمل أوجه العلاقات بين القاهرة واثينا، وتعزيزها في شتى المجالات، وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا.

وقال شكري" إن العلاقات باتت "استراتيجية" بكل ما تعنيه الكلمة من تضامن بين البلدين، مشيرا إلى الالتزام باستمرار التنسيق والعمل على دفع العلاقات التجارية بين الجانبين، وعلى رأسها قطاع الطاقة المتجددة".

وأضاف أن مصر واليونان وقعتا قبل عامين اتفاقا لتعيين الحدود البحرية بين البلدين، وهو اتفاق جوهري ونتلزم بما يحققه لنا من مصالح، مذكرا بأن هذا الاتفاق أبرم وفقا لقواعد القانون الدولي.