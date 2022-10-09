ميسي: لماذا أثار النجم العالمي غضب نشطاء البيئة؟

نشر حساب "لا فيون دو بيرنار" الفرنسي المتخصص بتوثيق رحلات الطائرات الخاصة، أن طائرة ميسي نفثت 1502 طن من غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو خلال فصل الصيف الماضي، وهي كمية تصدر عادة عن سيارة مواطن فرنسي في 150 سنة، بحسب التقديرات.

وبحسب تقرير لصحيفة "ليكيب" الفرنسية فقد حلقت الطائرة لمدة 368 ساعة طيران، وحطت في عدة مدن مثل بلباو، وروساريو، ومونتفيديو، وسانت مارتن، ونيويورك، وبرشلونة ونيس.

ولم يقتصر الأمر على ميسي فقد استخدمها أصدقاء اللاعب أيضا في عدة رحلات جوية. فقد أكدت الصحيفة أن زيادة عدد الرحلات بهذا الشكل يأتي نتيجة توفير الطائرة من قبل ميسي لأصدقائه وعائلته، لاستخدامها في رحلاتهم الخاصة.

وأوضحت «ليكيب» أنَّه على الرغم من أن الرياضة لا تمثل سوى 1% من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في فرنسا، إلا أن العديد من الرياضيين يتسببون في تأثيرات سلبية على البيئة بطريقة غير مباشرة.