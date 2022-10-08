وزارة النقل الروسية: خدمة النقل بالعبارات إلى شبه جزيرة القرم تعمل باطراد

قالت وزارة النقل الروسية، إن خدمة النقل بالعبارات بين شبه جزيرة القرم ومنطقة كراسنودار تعمل باطراد.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، اليوم الأحد، عن الوزارة قولها: "غادرت العبارة كيرتشينسكي - 2 على متنها شاحنات من شبه جزيرة القرم الساعة 01:52 صباحا. وأوصلت ست عشرة شاحنة وخمسة وعشرين راكبا إلى ميناء قفقاس".

وأضافت الوزارة "تم تحميل شاحنات جديدة على العبارة في الميناء وصلت إلى القرم. وبدأت العبارة الرحلة الثالثة الساعة 05:50 صباحا وخدمة النقل بالعبارات تعمل باطراد".

وذكرت الوكالة أن حركة المرور بين شبه جزيرة القرم والبر الرئيسي لروسيا التي توقفت في وقت مبكر أمس، بدأت تتعافى بحلول نهاية اليوم.

وانفجرت شاحنة صباح أمس، على جسر القرم؛ ما أدى إلى اشتعال النار في خزانات وقود قطار شحن كان يتحرك بالقرب من السكة الحديدية. ولقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، وانهار جزءان من الجسر متجهان شرقا.