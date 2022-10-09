 السيسي يتابع الموقف التنفيذي لإنشاء الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة - بوابة الشروق
الأحد 9 أكتوبر 2022 12:37 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مبادرة التبرع بأعضاء الجسد بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

السيسي يتابع الموقف التنفيذي لإنشاء الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة

مصطفى المنشاوي
نشر في: الأحد 9 أكتوبر 2022 - 12:28 م | آخر تحديث: الأحد 9 أكتوبر 2022 - 12:28 م

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الموقف التنفيذي لإنشاء الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة.

صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك