السيسي يتابع الموقف التنفيذي لإنشاء الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة

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تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الموقف التنفيذي لإنشاء الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة.
صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.