هيئات صينية تجري محادثات مع شركات البولي سيليكون وسط ارتفاع الأسعار

أجرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، وإدارة الدولة لتنظيم السوق، والإدارة الوطنية للطاقة محادثات مع بعض شركات البولي سيليكون، وطلبت منها "عدم احتكار" أو رفع الأسعار، حسبما ذكرت الوزارة في بيان على موقعها الرسمي.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأحد، أن البيان عزا الارتفاع الأخير في بعض منتجات الصناعات الكهروضوئية، جزئيا، إلى تحركات بعض الشركات بشأن الأسعار واحتكار المنتجات.

وأشار إلى أن العوامل الأخرى تشمل بيئة التجارة الدولية المعقدة، وجائحة كوفيد-19، والطلب المتزايد على المنتجات.

وحث البيان الشركات على الإسراع في بناء مشاريع الخلايا الكهروضوئية، ومنع المخاطر المرتبطة بها.