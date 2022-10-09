فيوتشر يهزم كالون ويضع قدما في مجموعات الكونفدرالية

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حقق فريق فيوتشر فوزا غاليا مساء اليوم الاحد، أمام كالون السيراليوني بهدفين دون رد، في اللقاء الذي اقيم ضمن ذهاب دور الـ 32 لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وشارك في المباراة عدة صفقات جديدة، على رأسها مهند لاشين القادم من طلائع الجيش، وأحمد يحيى من الاتحاد السكندري، وعلي زعزع من الجونة.

وسجل مروان محسن هدف اللقاء في الدقيقة 48 بلمسة واحدة بعد عرضية أرسلها مهند لاشين من ركلة حرة، واضاف مصطفى البدري الهدف الثاني في الدقيقة 94 بتسديدة رائعة.

ومن المقرر أن تقام مباراة مباراة الإياب يوم السبت 15 أكتوبر.

وتأهل فيوتشر إلى دور الـ 32 بعد الفوز على بول جينجا الأوغندي بمجموع المباراتين 1-0 في الدور التمهيدي.