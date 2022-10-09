الوحدة الإماراتي يشيد بـ أحمد رفعت بعد تألقه أمام النصر

أشاد الحساب الرسمي لنادي الوحدة، بـ لاعبه أحمد رفعت مهاجم منتخبنا الوطني، بعد تألقه في مباراة النصر مساء السبت، في بطولة الدوري الإماراتي للمحترفين.

وتمكن رفعت من صناعة هدفين لزملائه في الفوز الكبير لفريق الوحدة على النصر برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإماراتي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الوحدة عبر تويتر، بعض اللقطات من مشاركة رفعت في مباراة النصر، معلقًا عليها: "أيه العظمة دي كلها."

يُذكر أن نادي الوحدة الإماراتي أعلن في وقت سابق، تعاقده مع أحمد رفعت لاعب فريق فيوتشر، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.