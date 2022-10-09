10 أرقام مميزة من انتصار الأهلي على اتحاد المنستيري في دوري أبطال أفريقيا

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حقق الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي فوزاً ثميناً خارج الديار على مضيفه الاتحاد المنستيري التونسي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما في ذهاب الدور الاثنين والثلاثين لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

سجل هدف اللقاء الوحيد محمد عبد المنعم من رأسية متقنة في الدقيقة 94 من عمر المباراة.

"الشروق" يرصد في التقرير التالي أبرز الأرقام المميزة التي حققها الأهلي بعد انتصاره الثمين على الاتحاد المنستيري في تونس.

1- حقق الأهلي الانتصار الأول الرسمي له تحت قيادة مارسيل كولر المدير الفني في أول قيادة فنية له للشياطين الحمر.

2- حقق الأهلي الفوز رقم 13 للأندية المصرية في الملاعب التونسية خلال منافسات البطولة الإفريقية.

3- حقق الأهلي الفوز رقم 23 على الأندية التونسية في تاريخ مشاركاته بالبطولات القارية.

4- سجل محمد عبد المنعم هدف الأهلي رقم 60 في مرمى الأندية التونسية خلال المنافسات الإفريقية، وهو الهدف الثاني لعبد المنعم مع الأحمر.

5- أصبح الاتحاد المنستيري الفريق السابع التونسي الذي يواجهه الأهلي في المسابقات القارية.

6- رفع الثنائي علي معلول ومحمد الشناوي رصيدهما إلى 60 مباراة إفريقية مع النادي الأهلي.

7- حقق الأهلي الفوز رقم 205 له في تاريخ مشاركاته بالبطولة الإفريقية.

8- سجل محمد عبد المنعم الهدف رقم 612 للأهلي في البطولات الإفريقية.

9- خرج الأهلي بشباك نظيفة للمرة 192 في البطولات الإفريقية.

10- خاض الأهلي المباراة رقم 62 للأندية المصرية أمام الأندية التونسية في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، وحقق الفوز رقم 26 للمصريين.