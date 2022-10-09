تركيا تتوقع وصول المزيد من السياح هذا الشتاء مع ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا

تتوقع شركات السياحة التركية زيادة في عدد السياح الأوروبيين في الأشهر المقبلة، بسبب ارتفاع الطلب في أعقاب قيود الجائحة وارتفاع أسعار الطاقة.

وقال جيم بولات أوغلو ، المتحدث باسم "رابطة شركات الجولات السياحية"(تور اوبيرتورليري بلاتفورمو) لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) "في هذا الشتاء نتوقع عددا أكبر من السياح مقارنة بالسنوات السابقة".

وأضاف "خلال الجائحة، لم يكن بإمكان الناس الذهاب في إجازة لفترة طويلة. الآن مع رفع قيود السفر، سيشعر الكثير من السياح وكأنهم تحرروا من السلاسل".

بالإضافة إلى ذلك، يؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة في أوروبا، إلى زيادة في الحجوزات، خلال موسم الشتاء، لاسيما بالنسبة للإعاشة التي تكلف أقل.

وقال علي أوناران، رئيس شركة (برونتوتور) لتنظيم الرحلات السياحية "إنه لأمر إيجابي لقطاع السياحة أن السياح الأوروبيين-لاسيما المتقاعدين- يفضلوا قضاء إجازات طويلة في تركيا ، خلال أشهر الشتاء، بسبب زيادة أسعار الغاز الطبيعي".

وطبقا لتقرير أخير لوزارة الثقافة والسياحة التركية فإن المزيد من السياح جاءوا إلى تركيا، من الخارج، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.