قال أحمد أيوب المتحدث باسم اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، إن اللجنة تعمل بتنسيق مع المحافظات المختلفة لإنجاز الهدف الأساسي وهو تقنين أوضاع المتقدمين بطلبات.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن اللجنة تعمل على مدار 24 ساعة، مشيرا إلى أن أمورا إدارية عطّلت إجراءات تقنين الأوضاع وإصدار العقود، وتم تلافيها بالفعل.

وأشار إلى أن من بين هذه الأمور عدم استيعاب البعض لضرورة تسديد حق الدولة، لافتا إلى أنه تمت معاينة 157 ألف طلب بالفعل، بينها 45 ألف طلب جاهزة للتعاقد.

ولفت إلى أنه يتم العمل مع المحافظات لرصد المشكلات الموجودة ومراجعة التسعير عملا على التخفيف على المواطنين.

ونوه بأن الفكرة الأساسية لهذه اللجنة تتمثل في العمل على التخفيف عن المواطن وتقنين أوضاعهم دون تحميلهم أعباء أكثر مما يجب.

وأفاد بأن كل من يستكمل إجراءات تقنين أوضاعه سواء باستكمال الأوراق أو استيفاء كل الشروط وسداد حق الدولة يصدر له العقد بشكل فوري.