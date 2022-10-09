بدء أعمال الحملة القومية لتحصين الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة بالدقهلية

أكد أيمن مختار محافظ الدقهلية، استمرار فعاليات الحملة القومية لتحصين الأغنام والماعز ضد طاعون المجترات الصغيرة.



جاء ذلك خلال متابعته الموقف التنفيذي لأعمال الحملة التي بدأت في 4 أكتوبر الجاري وتستمر أعمالها حتى الانتهاء من أعمال التحصين لجميع رؤوس الأغنام والماعز بالقرى والمراكز والأسواق والكمائن الحدودية بنطاق المحافظة، وذلك وفقا للتقرير الذي عرضه السيد الحسنين وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية.



وأوضح المحافظ، أن الدولة تعمل على تنمية الثروة الحيوانية في مصر من خلال التحصين ضد أي أمراض أو فيروسات وتوفير اللقاحات، مؤكدًا على تضافر جهود الأجهزة وتقديم كل أوجه الدعم لإنجاح حملات التحصين بمراكز ومدن المحافظة وتوعية أصحاب رؤوس الأغنام والماعز للمبادرة بالتحصين؛ للحفاظ عليها من الأمراض.



وقال مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، إن الحملة تستهدف التحصين لرؤوس الأغنام والماعز (فقط) وإجمالي ما تم تحصينة خلال يومين منذ بدء الحملة 2964 رأس أغنام وماعز على مستوى مراكز وقرى وأسواق محافظة الدقهلية.



وأضاف أن مديرية الطب البيطري تراقب أسواق الماشية وتطهيرها بالتعاون مع الإدارات والوحدات المحلية، كما تقوم لجان الإرشاد بالمديرية بتوعية المواطنين ضد الأمراض الوبائية قبل التحصين.