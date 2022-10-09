زلزال بقوة 5 درجات يضرب وسط اليونان بدون وقوع خسائر بشرية

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شعر سكان وسط اليونان بهزة أرضية، بلغت قوتها خمس درجات على مقياس ريختر، وقعت في خليج كورنث صباح اليوم الأحد.

وأفاد المعهد اليوناني للدراسات الجيو-ديناميكية بأن الزلزال، الذي وقع نحو الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي (2200 بتوقيت جرينتش أمس السبت)، كان على عمق نحو 10 كيلومترات أسفل قاع البحر.

وقالت إذاعة " إي ار تي"" ليس لدينا بعد معلومات حول وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية".

وقد شعر الكثير من المواطنين بالزلزال، حيث تسبب في إيقاظهم من نومهم، وهرعوا للشوارع في منطقة ديلفي في الجانب الشمالي من شبه جزيرة بيلوبونيز.

كما شُعر بقوة الزلزال في مدينة باتراس بغرب اليونان، وقرى بالقرب من أطلال ديلفي.