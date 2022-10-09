قالت الإعلامية لميس الحديدي، إنه من المتوقع أن تكون هناك مرونة في سعر الصرف، ومن ثم ارتفاع سعر الدولار.

وأضافت خلال برنامجها "كلمة أخيرة" عبر شاشة "ON"، مساء السبت: "فيه مشكلة في الدولار.. كلنا عارفين كده ومش هندفن رأسنا في الرمل".

وحذرت من سوء الاستخدام والاستغلال الذي قد يمارسه البعض، وانفعلت لمن يتلاعبون من خلال السحب النقدي بالخارج.

وتابعت: "هتكسب كام؟.. هتكسب إيه لما تسافر وتاخد 2000 أو 3000 دولار في القصة دي.. إيه الفكرة إنك بتكسب أموال في وقت إنت عارف إن البلاد محتاجة الدولار علشان القمح والدواء وقطع الغيار".

وأشارت إلى أن البعض يسحب الدولار بالسعر الرسمي ثم يبيعونه بالسعر غير الرسمي، محذرة من ظهور تجار العملة.

ونوهت بأنه قريبا لن يكون هناك سعران للدولار، وهو أهم خطوة في الفترة المقبلة، مشددة على أهمية أن يكون هناك سعر واحد دولار للقضاء على أي ممارسات سيئة.