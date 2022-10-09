البابا ينتقد طريقة التعامل مع المهاجرين قبالة سواحل أوروبا

انتقد بابا الفاتيكان فرنسيس بشدة طريقة التعامل مع المهاجرين قبالة سواحل أوروبا.

وقال البابا في عظته في ساحة القديس بطرس في روما اليوم الأحد إن تهميش المهاجرين عمل "بشع وآثم وإجرامي"، مشيرا إلى أن هذا التهميش يدع المهاجرين "يموتون أمامنا، وهكذا أصبح البحر المتوسط لدينا اليوم أكبر مقبرة في العالم".

وانتقد البابا الأرجنتيني، 85 عاما، إرسال الناس إلى مخيمات يتعرضون فيها " للاستغلال والبيع كعبيد".

يشار إلى قدوم مهاجرين بشكل متكرر من شمال افريقيا صوب أوروبا على متن قوارب في رحلات خطيرة عبر البحر المتوسط يتخللها تعرض أشخاص لأزمات في عرض البحر وبعضهم يفقد حياته.

وتنتقد منظمات إغاثية عدم قيام دول الاتحاد الأوروبي بعمل منسق لمساعدة المهاجرين، وقيام خفر السواحل الليبية باعتراض قوارب بشكل متكرر وإعادة مهاجرين إلى ليبيا التي تشهد حربا أهلية حيث يصبح هؤلاء المهاجرون عرضة للعنف والاستغلال هناك.

وانتقد البابا الدول الأوروبية مرارا بسبب سياستها المتعلقة بالهجرة، كما دعا إلى الصلاة من أجل اللاجئين الذين فروا من الحرب في أوكرانيا.

وفي أعقاب الصلاة، طالب البابا بعدم نسيان خطر الحرب النووية وقال:" لماذا لا نتعلم من التاريخ؟" لافتا إلى المجلس الفاتيكاني الثاني الذي انعقد قبل 60 عاما حيث كان يسود آنذاك خطر نشوب حرب نووية وذكر أن العالم اختار آنذاك طريقا سلميا.

كان البابا ترأس أمس السبت القداس الإلهي بحضور العديد من المصلين لإعلان قداسة الطوباويين جوفاني باتيستا سكالابريني وأرتيميدي زاتّي.