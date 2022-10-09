الأوقاف والعدل والإفتاء يطلقون 3 ندوات للتوعية بدور الأسرة في الحفاظ على استقرار المجتمع

تطلق وزارة الأوقاف ووزارة العدل ودار الإفتاء ثلاث ندوات كبرى مشتركة، بثلاث محافظات هي: القليوبية والقاهرة والجيزة.

يأتي ذلك في إطار الدور الريادي الذي تقوم به الوزارات الثلاث نحو الأسرة ودورها في الحفاظ على استقرار المجتمع.

وتهدف هذه الندوات إلى التثقيف العام بأهمية الاستقرار الأسري، وبث روح السكن والمودة بين أفراد الأسرة باعتبار ذلك مطلبًا دينيًا ووطنيًا وإنسانيًا.

وتنطلق الدورة الأولى في مديرية أوقاف القليوبية، بمسجد ناصر بمدينة بنها عقب صلاة العصر، يوم غد الاثنين، والثانية بمديرية أوقاف القاهرة، بمسجد فاطمة الزهراء بمدينة نصر، عقب صلاة العصر، يوم الأربعاء 12 أكتوبر الجاري، فيما تنطلق الدورة الثالثة في مديرية أوقاف الجيزة، بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين عقب صلاة العصر، وذلك يوم الخميس 13 أكتوبر الجاري.