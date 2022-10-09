ارتفاع حصيلة وفيات الأطفال المرتبطة بشراب سعال ملوث في جامبيا إلى 69

قال وزير الصحة في جامبيا أحمدو لامين ساماته، للصحفيين في العاصمة "بنجول"، أمس السبت، إن وفيات الأطفال نتيجة إصابات الكلى، المرتبطة بشراب سعال ملوث هندي الصنع، ارتفعت إلى 69 حالة.



وأضاف الوزير، الذي قال إنه فقد ابن أخيه بسبب إصابة حادة في الكلى يوم الأربعاء الماضي، أن ثلاثة أطفال آخرين توفوا، حتى أمس السبت، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 69 شخصا، وذلك في تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.



وكان رئيس جامبيا، آداما بارو قد قال أمس الأول الجمعة، إن حالات الإصابة والوفاة "تحت السيطرة، مع تشخيصين فقط في الأسبوعين الماضيين".



وأمر باور بوقف ترخيص الصيدلية المشتبه بها ومستورد شراب السعال وأمر وزير خارجيته ببحث الأمر مع السفير الهندي لدى بنجول، حسب بيان رئاسي مساء أمس السبت.