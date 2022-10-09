السيطرة على حريق أتوبيس أعلى الطريق الدائري في الوراق

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على حريق نشب في أوتوبيس، أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق، دون وقوع إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق داخل أوتوبيس "ميني باص" أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء لمحل الحريق.

وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها الى المجاورات، وسيطرت القوات على الحريق، دون وقوع إصابات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.