إنبي: 3 أندية طلبت التعاقد مع شلبي وحددنا سعره بـ 20 مليون جنيه

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قال شريف أبو الغيط المتحدث الرسمي باسم نادي إنبي، إن مجلس الإدارة وافق على رحيل مصطفى شلبي عن صفوف الفريق، حال وصول عرض مادي مناسب لضم اللاعب.

وأضاف أبو الغيط في تصريحات لقناة «أون تايم سبورتس»: "إدارة نادي إنبي وافقت على رحيل مصطفى شلبي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حال وصول عرض مالي بقيمة 20 مليون جنيه."

وتابع: "هناك 3 عروض رسمية وصلت إلى النادي للتعاقد مع مصطفى شلبي، وليس بينهم ناديي الأهلي أو الزمالك."

وأضاف المتحدث الرسمي لإنبي: "مفاوضات الأهلي والزمالك غير رسمية حتى الآن، وهي عبارة عن اتصالات أو عن طريق وسطاء."

وأتم: "اللاعب يتواجد حاليًا في معسكر الفريق بمدينة الإسكندرية، والإدارة مازالت تدرس العروض المتاحة للرحيله."