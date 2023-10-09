وزير النفط الكويتي: سنجهز البنية التحتية لحقل الدرة البحري

أعلن وزير النفط الكويتي سعد البراك، أن بلاده ستجهز البنية التحتية لحقل الدرة البحري، مضيفا أن هذا المشروع يعد من أهم المحاور الاقتصادية لبرنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر.

وقال البراك، اليوم الإثنين، خلال افتتاح مؤتمر الاستراتيجية المحدثة لمؤسسة البترول الكويتية حتى عام 2040 واستراتيجية تحول الطاقة 2050: "لا يخفى عليك أننا نعيش في عصر تملؤه التحديات والفرص، ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة تأخذ في اعتبارها هذه المعطيات وتتفاعل معها بمرونة ومهنية وتخطيط إلى أن تقوم بتحقيق نمو مستدام وتنوع اقتصادي لدولة الكويت".

وأكد أن قطاع البترول هو المسئول عن أكثر من 90% من إيرادات دولة الكويت فلا بد من تذليل بعض المصاعب لتمكين مؤسسة البترول الكويتية من تنفيذ مشاريعها الواردة في برنامج عمل الحكومة وفق للجدول الزمني المحدد لها وذلك لضمان استمرار التدفق المالي للدولة.

وأشار إلى أنهم يسعون خلال دور الانعقاد القادم لمجلس الأمة إلى استمرار التعاون بين السلطتين لسن تشريعات وقوانين توائم توجهاتهم الاستراتيجية وتذلل بعض المصاعب التي قد تواجه المؤسسة في أداء أعمالها وبما يتماشى مع رؤية الكويت الجديدة 2024 - 2040.