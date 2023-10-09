وكيل أوقاف الإسكندرية يتفقد مركز إعداد المحفظين بسيدي جابر

تفقد الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف في الإسكندرية، الأحد، مركز إعداد محفظي القرآن الكريم ومقره في مسجد سيدي جابر، شرقي المحافظة، بمناسبة بدأ الدراسة بالمركز.

وحضر الجولة التفقدية الشيخ وسام كاسب، مدير المتابعة بمديرية الأوقاف، والدكتور منير حمدين، مدرس اللغويات بكلية اللغة العربية بإيتاي البارود، وعميد المركز، والدكتور محمود نصر، رئيس قسم شئون القرآن بالمديرية، والدترسين وأساتذتهم.

وأعرب الدارسون عن سعادتهم لقبولهم للدراسة بمركز إعداد محفظي القرآن الكريم، حيث يتلقون دروسهم على أيدي متخصصين، معتبرين ذلك من أهم الخطوات التى يجب اتخاذها لمن يريد أن يقوم بهذا العمل.

وتعد مراكز وزارة الأوقاف من أهم مصادر التثقيف والتنوير وإشعاع تعاليم دين الإسلام بوسطيته واعتداله لما يتسم به المعلمين من روح الإخلاص في العمل التي تعبر عن علاقة الحب والاحترام التي تجمع بين الطالب والأستاذ وبين العلم والتعلم..