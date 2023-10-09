رئيس الإمارات يجري إتصالات مع قادة مصر والأردن وسوريا وإسرائيل وكندا لبحث تطورات الأوضاع بالمنطقة

أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات اتصالات هاتفية مع الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس السوري بشار الأسد ورئيس إسرائيل إسحاق هرتسوج ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو تتعلق بتطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة.

وقالت وكالة أنباء الإمارات مساء الأحد، بحث بن زايد مع القادة ضرورة وقف التصعيد والتهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس لحماية جميع المدنيين والحفاظ على أرواحهم، إضافة أهمية التحرك العاجل من قبل المجتمع الدولي لاحتواء التوتر ودفع الجهود المبذولة تجاه مسار السلام الشامل والعادل الذي يضمن عدم إدخال المنطقة في أزمات جديدة تهدد أمنها واستقرارها.