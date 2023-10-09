حثت وزارة الخارجية في بروناي "دار السلام" الفلسطينيين والإسرائيليين على الوقف الفوري لجميع أشكال العنف وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مجددة تضامنها مع الشعب الفلسطيني.

ودعت وزارة الخارجية - في بيان أوردته صحيفة "بروناي بوليتن"، اليوم الاثنين - جميع الأطراف إلى الالتزام بالتزاماتهم وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة ما يتعلق بحماية أمن وسلامة جميع المدنيين، ذاكرة أن تصاعد الصراع يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لتهيئة بيئة مواتية لمحادثات السلام دون تأخير.

كما جددت دعمها للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مشددة على أن محنة الفلسطينيين لا تزال في جوهر الصراع في الشرق الأوسط.

وقالت: "على مدى عقود، حُرم الفلسطينيون من حقوقهم في تقرير المصير والسلام والحرية بسبب الاحتلال الطويل والتهجير القسري والتوسع المستمر في المستوطنات غير القانونية".