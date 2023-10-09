 طوفان الأقصى.. ميركل: هجوم حماس على إسرائيل مزدر للإنسانية وبربري - بوابة الشروق
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طوفان الأقصى.. ميركل: هجوم حماس على إسرائيل مزدر للإنسانية وبربري

برلين - د ب أ
نشر في: الإثنين 9 أكتوبر 2023 - 12:11 م | آخر تحديث: الإثنين 9 أكتوبر 2023 - 12:11 م

أدانت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، الهجوم الكبير الذي شنته حركة حماس على إسرائيل.

وقالت ميركل في بيان اليوم الاثنين: "أدين الهجمات الإرهابية لحماس على دولة إسرائيل بأشد العبارات الممكنة.. إنها مزدرية للإنسانية وبربرية"، مضيفة أن خواطرها وتضامنها مع الشعب الإسرائيلي وحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "الذين يدافعون عن أمن دولة إسرائيل".

كما أعلنت ميركل دعمها الكامل للبيانات التي أدلى بها المستشار الحالي أولاف شولتس ورؤساء الحزب الاشتراكي الديمقراطي والتحالف المسيحي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر أمس الأحد.


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