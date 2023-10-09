أقيم في مركز التحرير الثقافي مؤخرا معرض "حضور" الذي يضم مجموعة من الصور الفوتوغرافية والأعمال الفنية الأخرى المعبرة عن الحكي الذاتي للمصورين الذين حصلوا على منحة "آفاق" خلال السنوات الماضية، وهو نتاج تنظيم البرنامج الفوتوغرافي العربي الوثائقي، بين مؤسسة آفاق ومؤسسة ماجنو.

شارك في المعرض عدد من فناني التصوير الفوتوغرافي المصريين بمشروعات حكي ذاتي، تلقي الضوء على قضايا خاصة بهم، وتتناول حكاياتهم الذاتية المرتبطة في الوقت نفسه بالظواهر الاجتماعية المختلفة.

ومن بين هؤلاء الفنانين الزميل رافي شاكر، المصور الصحفي بجريدة الشروق.

وضم المعرض أيضا أعمال المصورين دعاء نصر وأمينة قدوس وهشام الشريف وسارة سلام.

رسائل إلى موسى: مشروع رافي شاكر

حمل مشروع الزميل رافي شاكر اسم "رسائل إلى موسى" حيث جسد الجدل المستمر بينه وبين زوجته حول التعليم المناسب لابنهما الصغير موسى، على ضوء قناعات وخبرات كل منهما.

يتناول المشروع مشكلة حقيقية مرت بها معظم البيوت المصرية في العقدين الأخيرين، بسبب تعدد أنماط التعليم المتاحة في مصر، والتغير الهائل في مستوى مؤسسات تربوية وتعليمية راسخة، بالإضافة إلى تنوع الخبرات الذاتية للآباء والأمهات ما بين إيجابية وسلبية إزاء نظام التعليم الذين مروا به في طفولتهم.

ويعكس مشروع رافي شاكر أزمة فئة كبيرة من مواليد مصر في الثمانينيات والتسعينيات، الذين تربوا في دول الخليج ثم انتقلوا إلى مصر فتعرضوا لنظم تعليم متباينة تماما، من الانغلاق التام إلى الانفتاح ومن الديني إلى العلماني، كما يعرض للتباين داخل مصر بين التعليم العام والأزهري.

مؤثرات مختلفة تقود نقاش رافي شاكر مع زوجته حول التعليم المرجو لابنهما، ترجمها بالصورة الفنية، وبصور فوتوغرافية من ذكريات طفولته، وأخيرا برسالتين كتباها إلى صغيرهما، لتوثيق حالة الجدل التي يأملان أن تنتهي بالقرار الصائب لمستقبل موسى.