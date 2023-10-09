الأزهر للفتوى: الاعتداء على الآمنين ببلادنا ليس من الإسلام

علق الدكتور أسامة الحديدي مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على حادث إطلاق النار في الإسكندرية، أثناء تواجد أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية بمزار عمود السواري، من قبل أحد أفراد الشرطة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «كلمة أخيرة»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على قناة «أون»، مساء الأحد، أن الاعتداء على الآمنين في الدولة المصرية، ليس من الإسلام، مؤكدا أن الشريعة الإسلامية أوضحت أن هناك فرقا كبيرا بين دفاع المظلوم عن نفسه وأرضه وعرضه وممتلكاته الخاصة والعامة، وبين الزائر الآمن الذي حصل على الأمان.

ولفت إلى أن هناك أحاديث نبوية شريفة، وضعت تشريعا لمن يدخل البلاد لأي غرض، مستشهدا في هذا الأمر بقول السيدة عائشة إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-قال: «ذمة المسلمين واحدة، فإن جازت عليهم جائزة، فلا تخفروها، فإن لكل غادر لواء، يعرف به يوم القيامة».

ونوه بأن التأشيرة النظامية هي بمثابة عهد الأمان لمن يدخل البلاد، وذلك في ضوء الضوابط الموضوعة، والتي تستوجب عدم الاعتداء عليه، ولا بد من معرفة الفارق جيدًا بين من يقاوم الاحتلال ومن يعتدي على أرضه، وبين من دخل البلاد أمنًا مستأمنًا، إعمالًا لقوله تعالى: «وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون».