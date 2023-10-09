بعد حادثين إرهابيين منفصلين استهدفا مباني تابعة لوزارة الداخلية في أنقرة وحفل تخرج ضباط الكلية الحربية في حمص، تتعرض مدن ومحافظات في شمال سوريا خاضعة لسيطرة الأكراد وفصائل المعارضة المسلحة لقصف مكثف منذ أيام، حيث يشن الجيش السوري ضربات ضد تلك الفصائل في إدلب، بينما تستهدف الغارات التركية الأكراد في الحسكة.

وأفادت مصادر إعلامية بأن 43 شخصا قتلوا وأصيب 175 بينهم 17 طفلاً و9 نساء جراء قصف الجيش السوري المستمر منذ أربعة أيام على مناطق في ريفي حلب وإدلب شمال غربي سوريا، وذلك بعد هجوم إرهابي استهدف حفل تخرج ضباط الكلية الحربية بحمص.

* الخوذ البيضاء تتحدث عن قصف بالقنابل العنقودية

وقصف الجيش السوري صباح اليوم الاثنين بلدة الأبزمو غربي محافظة حلب والخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة المسلحة بالقنابل العنقودية، وتسبب القصف بإصابة 3 مدنيين بجروح بينهم طفل بحسب مصادر في الدفاع المدني بالمنطقة "الخوذ البيضاء" لوكالة الأناضول للأنباء.

كما شن الجيش هجوما من قرية كفر حلب، وأكدت المصادر أنه تم نقل الجرحى للمستشفيات القريبة من المنطقة.

وحذرت "الخوذ البيضاء" من التداعيات الخطيرة لاستمرار التصعيد بالهجمات على مناطق شمال غربي سوريا، واستخدام الجيش السوري وروسيا الأسلحة القنابل الحارقة والعنقودية، مشيرة إلى أن ذلك ينذر بخسائر بشرية كبيرة ودمار كبير في البنية التحتية.

* 5 غارات روسية على معسكرات في إدلب

وصرح نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، فاديم كوليت، بأن القوات الجوية الروسية نفذت خمس غارات جوية على مستودعات ومعسكرات تدريب للإرهابيين في إدلب.

وأضاف كوليت: "نتيجة قصف بطائرة بدون طيار أطلقها مسلحون من محيط قرية الحلوبة بمحافظة اللاذقية على مواقع القوات السورية في منطقة الشيخ محمد، قُتل عسكري سوري وأصيب اثنان آخران، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وفي سبتمبر 2018، أبرمت أنقرة وموسكو مذكرة تفاهم إضافية لتعزيز وقف إطلاق النار في إدلب المشمولة باتفاق مناطق خفض التصعيد بين تركيا وروسيا وإيران خلال اجتماعات أستانة عام 2017، إلا أن الجيش السوري كثف هجماته على المنطقة في عام 2019.

وتوصلت موسكو وأنقرة في 5 مايو 2020 إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في إدلب، لكن يتم خرقه بين الحين والآخر.

ويأتي قصف الجيش السوري على إدلب عقب هجوم بطائرات بدون طيار "درونز" استهدف الخميس الماضي الكلية الحربية في مدينة حمص وسط البلاد، ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عنه.

واتهم الجيش السوري"التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من أطراف دولية معروفة" بالوقوف خلف الاستهداف "عبر درونز تحمل ذخائر متفجرة". وأكد أنه "سيردّ بكل قوة وحزم على تلك التنظيمات الإرهابية أينما وجدت".

وأكدت وكالة "سانا" الرسمية نقلا عن وزارة الصحة السورية في أخر إحصاء لضحايا الهجوم الإرهابي في حمص ارتفاع عدد القتلى إلى 89 قتيلا، منهم 31 من النساء و5 أطفال. وأشارت إلى أن عدد الإصابات بلغ 277 إصابة.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي قبل أيام إن الأمين العام أنطونيو جوتيريش "يشعر بقلق بالغ" إزاء الهجوم على الكلية العسكرية بحمص، مبديا في الوقت ذاته قلقه مما وصفه بـ"القصف الانتقامي" على مواقع عدة في شمال غرب سوريا.

* غارات تركية تستهدف قوات الأمن الداخلي الكردية "الأسايش"

ويشهد الشمال السوري ضربات تركية مكثفة أيضا منذ عدة أيام بعد هجوم إرهابي استهدف مباني تابعة لوزارة الداخلية في العاصمة التركية أنقرة، تبناه حزب العمال الكردستاني.

وقد لقي نحو 20 شخصا مصرعهم ليل الأحد - الإثنين إثر ضربات جوية نفذتها طائرة حربية تابعة لسلاح الجو التركي، استهدفت عبرها مركز تدريب تابع لقوات الأمن الداخلي الكردية "الأسايش" ، قرب مدينة المالكية بمحافظة الحسكة.

وأعلنت قوات الأمن الداخلي فجر الاثنين أن طائرة حربية تركية استهدفت مركز لقواتها، مما أدى لمقتل عدد من أعضاء تلك القوات وإصابة آخرين من دون تقديم تفاصيل إضافية.

بدوره، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 20 عنصرا من الأسايش وإصابة العشرات بجروح بالقصف الجوي التركي، بحسب شبكة "يورو نيوز" الإخبارية.

وكثفت تركيا غاراتها الجوية عبر الحدود ضد أهداف كردية في شمال شرق سوريا وشمال العراق ردا على هجوم في أنقرة أدى إلى إصابة شرطيين مطلع الشهر الجاري.

وأعلن فرع لحزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون "منظمة إرهابية"، مسئوليته عن أول هجوم يستهدف العاصمة التركية منذ عام 2016.

وخلصت تركيا إلى أن المهاجمين اللذين قتلا في هجوم أنقرة تدربا في سوريا، وتعهد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بالرد على ذلك.