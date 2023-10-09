أكدت الولايات المتحدة، الاثنين، مقتل 9 أمريكيين في المواجهات المستمرة بين إسرائيل وفصائل فلسطينية، منذ السبت.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، في بيان: «نعبر عن خالص تعازينا للضحايا ولأسر جميع المتضررين، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى. نواصل مراقبة الوضع عن كثب، ونبقى على اتصال مع شركائنا الإسرائيليين، وخاصة السلطات المحلية».

واختفى مواطنون أمريكيون في أعقاب الهجوم غير المسبوق الذي نفذته حركة «حماس»، وأودى بحياة أكثر من 800 إسرائيلي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، ماثيو ميللر، في بيان: «في هذا الوقت، يمكننا أن نؤكد مصرع 9 مواطنين أمريكيين»، وذلك بحسب ما نشره موقع «الشرق» للأخبار.

وأضاف: «يمكننا أن نؤكد أيضاً أن هناك مواطنين أمريكيين مجهولي المصير، ونعمل مع شركائنا الإسرائيليين لتحديد مكان وجودهم».

في السياق نفسه نقلت هيئة الإذاعة البريطانية BBC، نقلاً عن مصدر وصفته بأنه رسمي ولم تسمه، قوله إن هناك «مخاوف من أن أكثر من 10 بريطانيين قتلوا أو فقدوا في إسرائيل».

وامتنعت وزارة الخارجية البريطانية عن التعليق.

وقالت أسرة رجل ولد في لندن، وكان يخدم في الجيش الإسرائيلي، إنه قتل على حدود غزة، السبت، فيما قالت السفارة الإسرائيلية في لندن، الأحد، إن بريطانياً آخر في عداد المفقودين.