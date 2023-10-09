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رئيس إسرائيل: إيران مسؤولة جزئيا عن هجمات حماس

الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج
الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج
د ب أ
نشر في: الإثنين 9 أكتوبر 2023 - 2:42 ص | آخر تحديث: الإثنين 9 أكتوبر 2023 - 2:42 ص

قال رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوج إن إيران مسؤولة جزئيا عن الهجمات واسعة النطاق التي شنتها حركة حماس، مضيفا أن الحرب لن تنتهي بسرعة.

وقال هرتسوج في كلمة للإسرائيليين اليوم الأحد إن "الخطيئة التي لا تغتفر" لم تكن فقط "بقيادة منظمة إرهابية قاتلة"، ولكن أيضا بقيادة محور شرير قاعدته في إيران".

وذكر أن وكلاء إيران، يعملون بلا كلل لتفكيك إسرائيل.

وأوضح هرتسوج للإسرائيليين إن القتال سيستمر لمدة طويلة.

وتابع أن "حربا كهذه لن تنتهي في غمضة عين" وهناك أيام صعبة أمامنا قائلا "نحن في حرب من أجل منازلنا".

وأضاف "دولة إسرائيل ستنتصر في هذه المرة أيضا. ليس لدينا خيار آخر".

وقد أعرب حزب الله الشيعي، الموالي لإيران، في وقت سابق عن تضامنه مع حماس.

وأعلن حزب الله أيضا اليوم الأحد مسؤوليته عن هجوم صاروخي من جنوب شرق لبنان على الأراضي التي تحتلها إسرائيل.

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