مساعد وزير الخارجية الفلسطيني: إعطاء إسرائيل حق الدفاع عن النفس يشجعها على قتل المدنيين

قال الدكتور عمر عوض الله مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، إنّ المندوب الإسرائيلي في الأمم المتحدة عمل من أجل تبرئة ساحة الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري، مشيرًا إلى أن خطابه في الأمم المتحدة أمس كان خطابا مكررا.



وأضاف «عوض الله»، في مداخلة مع الإعلامي ماهر همام، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ إيجاد مبرر جديد للجرائم الإسرائيلية لن يكون متاحا؛ لأن السياق الذي جاء فيه ما يحدث الآن من انتهاكات وجرائم إسرائيلية هو سياق تراكمي من جرائم ترتكبها إسرائيل منذ 75 عاما، مشددًا على أن هناك مشكلة في احترام قواعد القانون الدولي وسياسات ومعايير مزدوجة من المجتمع الدولي.



وتابع: «ما تحدث به مندوب سلطة الاحتلال في الأمم المتحدة ومطالباته للمجتمع الدولي وإظهار الاحتلال كأنه ضحية كلام مكرر، وللأسف، فإن بعض الدول التي ما زالت تعطي لإسرائيل ما تسميه بحق الدفاع عن النفس تشجعها على الاستمرار في قتل وإعدام الفلسطينيين وهو ما يحدث هذه الأيام على نحو كبير».







ودعت الولايات المتحدة، أمس الأحد، جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي الذين عقدوا اجتماعا طارئا، إلى إدانة «حازمة» لهجوم حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل.



وصرح مساعد السفير الأمريكي لدى المنظمة الدولية روبرت وود، للصحافيين قبيل اجتماع مجلس الأمن المغلق: «نأمل بأن يدين جميع أعضاء مجلس الأمن بحزم ما حصل في إسرائيل».



وأضاف: «نأمل أن نسمع من الأعضاء الآخرين في المجلس إدانة شديدة لهذه الأفعال الإرهابية المشينة التي ارتكبت بحق الشعب الإسرائيلي وحكومته»، لافتا إلى أن الأمر لا يتعلق في هذه المرحلة بأن يصدر المجلس بيانا.



وقالت مصادر دبلوماسية إن أعضاء المجلس يبحثون في إصدار بيان مشترك، لكن المشاورات صعبة.