تمكنت إدارة تموين العامرية، تحت إشراف أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، الأحد، من ضبط أحد البدالين التموينيين لقيامه بالتصرف في كمية كبيرة من السكر التمويني، بلغت 1031 كيلو جرام سكر، و64 زجاجة زيت تمويني.

ووفقًا لبيان صحفي، فقد جاء ذلك خلال حملة تفتيشية أسفرت أيضًا عن ضبط مخبزين بلديين لقيام مسئوليهما بالتصرف في 55 شيكارة دقيق بلدي مدعم، وزن الشيكارة الواحدة 50 كيلو جرام بإجمالي 2750 كيلو جرام.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محاضر إدارية بوقائع الضبط، وجارٍ العرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيق.