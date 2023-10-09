مدير مكتب القاهرة الإخبارية: الاحتلال قطع الكهرباء عن مستشفى الشفاء الأكبر بقطاع غزة

أفادت منى عوكل، مدير مكتب قناة القاهرة الإخبارية، بقطع قوات الاحتلال الإسرائيلي للتيار الكهربائي عن مستشفى الشفاء، والتي تعد أكبر المستشفيات الموجودة بقطاع غزة.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «كلمة أخيرة»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على قناة «أون»، مساء الإثنين، أن السلطات الفلسطينية وجهت رسائل للحاصلين على شهادات التمريض، بضرورة التواجد بالمراكز الصحية للتطوع من أجل علاج المصابين والجرحى، مؤكدة أن مراكز طبية أغلقت بالكامل، نتيجة لتدمير مناطق سكنية وتسويتها بالأرض، هذا إلى جانب عدم إمكانية الوصول إلى المستشفى بالمنطقة الشرقية من القطاع نتيجة القصف الكثيف من قبل قوات الاحتلال.



ونوهت بأن هناك صعوبة لدى سيارات الإسعاف والدفاع المدني في الوصول إلى الأماكن التي يوجد بها مصابون، لافتة إلى أن هناك تزايدا ملحوظا ومستمرا في أعداد الشهداء، وليس بالإمكان الخروج بحصيلة نهائية لأعداد الشهداء بشكل واضح.



وأشارت إلى أن ما يحدث في غزة هو صورة خطيرة ومخيفة جدا ومؤلمة ل، مشددة على أن جميع المؤسسات الدولية تحاول تقديم ما لديها ولكن المعبر الذي يدخل من خلاله المواد الأساسية والتموينية مغلق تماما منذ 10 أيام.

وذكرت أنه ما هو آت خلال الأيام المقبلة أمر خطير للغاية في غزة، في ظل احتجاز أكثر من 40 شخصا ما بين أطفال ونساء محتجزين في قبو جامعة الأزهر يناشدون طواقم الدفاع المدني؛ لإخراجهم نظرا لاستهداف مربع الجامعات من قبل القوات الإسرائيلية، دون أن تعمل إسرائيل حسابها في المدنيين الموجودين بها.