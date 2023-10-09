قال النائب البرلماني ياسر الهضيبي، المتحدث الرسمي باسم الحملة الانتخابية للدكتور عبدالسند يمامة، إن رئيس حزب الوفد حصل على تزكية ٢٧ نائبا برلمانيا.

وأوضح الهضيبي في مداخلة مع الإعلامية إنجي أنور في برنامج «مصر جديدة»، الذي يذاع عبر فضائية «etc»، مساء الاثنين، أن التعليم والاقتصاد والسياسة أبرز ملامح البرنامج الانتخابي لـ«يمامة».

ولفت إلى أن البرنامج يركز على علاج مشكلة التضخم، وحل مشكلة سعر الدولار وانخفاض الجنيه المصري، وحل مشكلة إدماج الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي، وغيرها من الأزمات الاقتصادية المختلفة.

وأشار إلى امتلاك حزب الوفد مقرات في كل محافظة، مضيفًا: «لدينا مقرات في كل مكان في مصر، فضلا عن قاعدة شعبية عريضة، فالوفد حزب الأمة وحزب الشعب ومن أقدم الأحزاب التي لديها شعبية كبيرة».

https://youtu.be/epnahBx7KZI?si=SWfbE2OjctEOQhoq

ويدخل يمامة سباق الرئاسة كمرشح ثالث بعدما تقدم المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي وممثله القانوني، السبت، بأوراق الترشح للهيئة وأكثر من مليون و130 ألف تأييد شعبي من المواطنين لترشح السيسي، والتي جرى توثيقها في مكاتب مصلحة الشهر العقاري والتوثيق منذ إعلان الجدول الزمني والإجرائي للانتخابات، بالإضافة إلى 424 تزكية من أعضاء المجلس، ضمن الأوراق الرسمية للترشح.

فيما تقدم السياسي المعارض فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الأحد، بأوراق الترشح، بعد حصوله على 30 تزكية من أعضاء مجلس النواب.

وإلى جانب من تقدموا بأوراق ترشحهم، يتبقى من المرشحين المحتملين كل من: حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وأحمد طنطاوي الرئيس السابق لحزب الكرامة وعضو مجلس النواب السابق، وجميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور.