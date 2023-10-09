هاني فرحات: مهرجان الموسيقى العربية إضافة كبيرة لتاريخي الفني

أقيم اليوم الاثنين، المؤتمر الصحفي لمهرجان الموسيقي العربية في دورته الثانية والثلاثون بحضور دكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، والموسيقار هاني فرحات والعديد من الإعلاميين.

وقدمت المؤتمر الإعلامية مريم أمين، معبره عن سعادتها بالمهرجان، قائلة إن هذا المهرجان من أهم ما أنجبت الفنون المصرية، ويقدم لنا دائما حفلات تحترم عقول الجمهور، متمنية النجاح للمهرجان.

فيما قال الموسيقار هاني فرحات، إن "مهرجان الموسيقي العربية أضاف لي الكثير، وأنا أقل بكثير من أن أكون إضافة له، فهو مهرجان يحمل اسم مصر وأي فنان يتشرف بوجوده ضمن فريق عمل لهذا المهرجان".

جدير بالذكر أن الدوره 32 لمهرجان الموسيقى العربية تتضمن 39 حفلا يحييها 120 فنانا أبرزهم أصالة، أنغام، خالد سليم، أحمد سعد، مدحت صالح، هاني شاكر، وغيرهم من كبار النجوم