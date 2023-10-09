البيت الأبيض يحذر أي طرف من استغلال الوضع في إسرائيل

قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان يوم الاثنين إن الولايات المتحدة تعمل مع شركاء إقليميين لتحذير أي طرف قد يحاول استغلال الوضع في إسرائيل التي أصبحت على حافة الحرب بعد هجوم كبير شنته حماس.

وأشار في منشور على منصة إكس إلى أنه تحدث اليوم مع نظرائه في إسرائيل، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وأطلقت حركة حماس أمس الأول عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاومون الفلسطينيون عمليات نوعية.

وردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.