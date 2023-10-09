الزعيم البافاري زودر: ألمانيا بحاجة إلى سياسة هجرة جديدة

يرى ماركوس زودر رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا، من تيار يمين الوسط، أن نتائج انتخابات الولاية التي جرت يوم الأحد في ولايتي بافاريا وهيسن بمثابة تفويض لسياسة هجرة مختلفة في ألمانيا.

وقال زودر، الذي يشغل منصب رئيس حكومة ولاية بافاريا، مساء الأحد في تصريحات لقناة "زد دي إف" الألمانية: "بالنسبة لي، فإن العواقب - وهذا هو الشيء الأكثر أهمية على الإطلاق من نتائج هذه الانتخابات - هي الواجب الوطني المتمثل في تغيير سياسة الهجرة نحو توافق ضد الهجرة غير الشرعية".

وتابع "أعتقد أن هذه هي المهمة الحقيقية التي يمكننا استخلاصها من انتخابات الولايتين".

يشار إلى أن في انتخابات ولاية بافاريا حظيت الأحزاب التي تنتمي إلى يمين الاتحاد المسيحي الاجتماعي - حزب البديل من أجل ألمانيا والناخبين الأحرار ــ بالدعم بشكل رئيسي.