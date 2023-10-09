مدبولي: مصر قضت على فيروس سي بفضل مبادرة 100 مليون صحة

أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مصر نجحت في "دحر" فيروس سي، الذي كبد الدولة خسائر كبيرة، وذلك بجهود أبناء الوطن المخلصين.

جاء ذلك خلال احتفال منح منظمة الصحة العالمية، مصر الشهادة الذهبية بخلوها من فيروس سي، وذلك بسفح الأهرامات، وحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، ووزراء الصحة العرب والأجانب، وسفراء الدول.

وأضاف مدبولي أن الحكومات المتتابعة دعمت ووفرت كل الجهود لمكافحة فيروس سي، وشاركت كافة قطاعات الدولة المصرية، في الاستعداد وتنفيذ مبادرة 100 مليون الصحة.

ولفت مدبولي الي أننا نشهد اليوم وجود مصر في مكانة استحقتها عن جدارة بخلوها من فيروس سي، بعد أن كانت تشهد أعلي معدلات الإصابة.

وأشار مدبولي إلى أن ذلك جاء تم بفضل مبادرة 100ومليون صحة، حيث تخلصت مصر من مرض قاتل.

جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، تسلم شهادة منظمة الصحة العالمية "الذهبية"، بخلو مصر من فيروس سي، وذلك نتاج نجاح المبادرة المصرية 100 مليون صحة، بعد أن كانت مصر في "المربع الأحمر" من حيث معدلات الإصابة.