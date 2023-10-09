روسيا: مستعدون للمساهمة في إحلال السلام بالشرق الأوسط

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، إن روسيا مستعدة للمساهمة في حل المشاكل وإحلال السلام والأمن في الشرق الأوسط، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بأسباب المشكلة الفلسطينية التي لم يتم حلها منذ عقود.

وأوضح لافروف، خلال لقائه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في موسكو، أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني شهد تحولا خطيرا وغير مسبوق، وأن الوضع الراهن في المنطقة غير قابل للاستمرار على الإطلاق، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وأضاف: "من الضروري ليس فقط وقف الأعمال العدائية بشكل عاجل وحل مشكلة الضحايا المدنيين، لكن لا بد من الاهتمام بشكل خاص بأسباب المشكلة الفلسطينية التي لم يتم حلها منذ عقود".

وأشار لافروف إلى أن روسيا يمكنها أن تساهم في حل المشاكل المطروحة مع الجامعة العربية وقبل كل شيء وقف إراقة الدماء وإنهاء معاناة المدنيين، مؤكدا أن موسكو مسعدة للقيام بذلك مع جامعة الدول العربية والدول الأخرى المهتمة بإحلال السلام والأمن في الشرق الأوسط.

ومنذ صباح السبت، بدأت حركة حماس الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى" ضد الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما قوبل بعملية "السيوف الحديدية" من قبل جيش الاحتلال الذي يواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في غزة.