قال عمرو السنباطي عضو مجلس النواب، رئيس مجلس إدارة نادي هليوبوليس الرياضي، إن الاستثمار الرياضي في مصر لا يزال في بداياته، مشددا على ضرورة أن يكون المستقبل مرتكزا على هذا المجال.



وأضاف في حديث لـ«الشروق»، على هامش فعاليات قمة صوت مصر، التي عقدت اليوم الاثنين، أن هناك حاجة لتشريعات وقوانين تكون جاذبة للاستثمار الرياضي، مع ضرورة الانفتاح على مختلف الخبرات الإدارية التي تثقل هذا المجال.



وشدد على أن الدولة لديها بنية تحتية قوية ومتميزة يمكن استغلالها للاستثمار الرياضي، من خلال التركيز على استضافة الفعاليات الكبرى، موضحا أن مجالات الاستثمار الرياضي بحاجة إلى نوع من أنواع الحماية التشريعية لمجابهة أي مشكلات.



ولفت إلى أنّ الأمر لا يقتصر على البنية التشريعية القوية، لكن هناك حاجة ماسة لبعض الضمانات للمستثمرين، بما يضمن اتخاذ قرارات ناجزة وإتاحة الآلية المناسبة لاتخاذ هذه القرارات.



وعقدت اليوم الاثنين، فعاليات مؤتمر «قمة صوت مصر«، أول منتدى دولي للعلاقات العامة في مصر، تحت عنوان Egypt Forever Forward، ويُقام بحضور مشاركة نخبة كبيرة من الخبراء، والمتخصصين المحليين والدوليين، يجتمعون تحت سقف واحد لمدة يوم كامل بمنطقة سوما باي على ساحل البحر الأحمر.



ويهدف المنتدى، لطرح الرؤى والأفكار البناءة التي تسهم في بناء الهوية الوطنية، وذلك تحت رعاية وزارة السياحة، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ومحافظة البحر الأحمر، وبالشراكة مع غرفة التجارة الأمريكية، إلى جانب هيئة الأمم المتحدة للمرأة UN Women.



وتستهدف القمة، في نسختها الثامنة، الترويج للسياحة المصرية، وتعزيز ريادة مصر كوجهة سياحية عالمية، وإبراز الصورة الإيجابية للدولة المصرية أمام العالم، ودعم الاقتصاد القومي من خلال التنمية السياحية، فضلًا عن تعزيز دور القطاع الخاص في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، فيما تسلط الضوء أيضًا على الإنجازات التي حققتها مصر، وما يمكن تحقيقه في السنوات المقبلة من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.



وقمة صوت مصر أطلقت في 2016، بهدف تحسين الصورة الذهنية لمصر أمام العالم، وذلك من خلال انتقاء الشخصيات البارزة والقادة من المستثمرين ورجال الأعمال والسياحة والفن لعرض تجاربها الملهمة والتي تسهم في بناء الهوية الوطنية، وتعزز صورة مصر بالخارج، وتروج لها كوجهة سياحية عالمية، فضلًا عن النهوض بقطاع الاستثمار في مصر، وذلك من خلال تنسيق الشراكات والارتباطات بين الجهات المختلفة داخل مصر وخارجها.