طالب الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، بتوخي اليقظة بشكل خاص في ألمانيا، وذلك بعد الهجوم الكبير الذي شنته حركة حماس على إسرائيل.

وقبل بدء مراسم توزيع أوسمة في قصر الرئاسة (بيلفو)، قال شتاينماير اليوم الاثنين: "يجب أن نحمي الحياة اليهودية في بلادنا وأن نتصدى بشكل قوي وحازم في مواجهة أي شكل من أشكال معاداة السامية وكراهية إسرائيل".

وأضاف: "لا يمكن أن نتسامح عندما تكون هناك محاولة للاحتفال بالهجمات الوحشية على إسرائيل في الطريق العام".

وأكد الرئيس الألماني: "من يحتفل بهذا الإرهاب لا يحط من قدر الضحايا وحسب، بل إنه يدوس على الكرامة الإنسانية ودستورنا الألماني بالأقدام. مثل هذا التصرف يفزعني ويثير اشمئزازي".

وتعهد شتاينماير لإسرائيل بتضامن بلاده معها، وقال: "ألمانيا تقف بقوة في هذا الوقت الصعب إلى جانب إسرائيل. بإمكان الشعب الإسرائيلي واليهود في ألمانيا الاعتماد على هذا. لقد هزنا الهجوم الإرهابي الوحشي".

وتابع الرئيس الألماني أن حركة حماس اقتحمت إسرائيل بالقتل والحرق، مشيرا إلى أن الحركة قتلت وخطفت "مدنيين أبرياء، شبابا ومسنين ونساء"، وأردف: "من الصعب أن تعبر الكلمات عما يعانيه الناس في إسرائيل في الوقت الراهن".