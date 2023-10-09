وزير النفط العراقي: «أوبك» حريصة على استقرار الأسواق العالمية

أكد نائب رئيس الوزراء لشئون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، أن نجاح مجموعة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها في مواجهة التحديات التي تواجه أسواق النفط العالمية، بفضل التعاطي الواقعي مع المتغيرات وتطورات السوق.

وقال وزير النفط، بعد اجتماعه في الرياض مع عدد من وزراء النفط في منظمة أوبك، إن هناك "التزاما من الدول الأعضاء باتفاق خفض الإنتاج وحرصهم على تحقيق الأهداف المشتركة في استقرار الأسواق العالمية".

وحسب بيان لوزارة النفط العراقية اليوم، شارك عدد من وزراء النفط والطاقة لدول منظمة "أوبك" وحلفائها في الاجتماع الذي عقد على هامش فعاليات أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023 الذي عقد في الرياض.