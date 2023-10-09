قالت منى عوكل، مدير مكتب قناة القاهرة الإخبارية في غزة، إنها اضطرت وزملائها إلى إخلاء مكتبهم الواقع داخل أحد الأبراج الموجودة، نظرا لأنه مهدد بالتعرض للقصف الإسرائيلي.



وأوضحت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على قناة «أون»، مساء الإثنين، أن معظم الطواقم الصحفية تنقلت من مكان لمكان، حتى تمركزت في مستشفى الشفاء وربما هي المكان الأكثر آمنا حتى الآن بالنسبة لهم، منوهة بأن القوات الإسرائيلية قصفت مربعا سكنيا تجاريا بالكامل وسط مدينة غزة ولم تترك فيه حجرا على حجر، بل نسفتها بالكامل.



ولفتت إلى أن إسرائيل تستخدم الحزام الناري وتمسح مربعات بأكملها وتوجه تهديدات ومتطلبات لسكان المناطق المختلفة بالقطاع لإخلائها، مضيفة أنها بعدما توجه السكان بضرورة إخلاء المناطق لأماكن أخرى، تعود وتقصفها أيضا، حتى أن العائلات أصبحت لا تعلم إلى أين تذهب، في ظل امتلاء مراكز الإيواء لحدها الأقصى.



وشددت على أن الوضع في قطاع غزة كارثي ولا يمكن تخيله، ويعيش سكانه تحت كتلة من اللهب، موضحة أن هناك حصارا كاملا مفروضا على القطاع، حيث لا وقود ولا كهرباء ولا غاز، هذا إلى جانب قطع الكهرباء عن مستشفى الشفاء وهي الأكبر بالقطاع.



وذكرت أنه في كل الاعتداءات السابقة لقوات الاحتلال على الأراضي الفلسطينية، كان بإمكان طواقم الإسعاف والصحفيين التنقل، ولكن خلال العملية العسكرية التي تشنها القوات الإسرائيلية لا تمكن هذه الطواقم من التحرك قيد أنملة، منوهة بأنه لا أحد ما الذي يجري في الشارع الفلسطيني، وكل المواد الإعلامية التي تصل تكون من خلال شهود العيان أو عن طريق التقاط الصور ومقاطع الفيديو من بعيد.