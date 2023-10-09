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مني حزب الخضر بخسائر فادحة في الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم الأحد في لوكسمبورج بعد أن حصل حزب الشعب المسيحي-الاجتماعي المعارض على أكبر عدد من المقاعد.

وخسر حزب الخضر خمسة مقاعد في مجلس النواب، بينما احتفظ حزب الشعب المسيحي-الاجتماعي المحافظ بـ 21 مقعدا داخل المجلس المؤلف من 60 عضوا.

وقال لوك فريدن، المرشح الرئيسي لحزب الشعب المسيحي-الاجتماعي، إن "مواطني لوكسمبورج منحوا حزب الشعب المسيحي-الاجتماعي تفويضا واضحا لتشكيل الحكومة المقبلة".

وقال سام تانسون، أبرز مرشحي حزب الخضر، إن نتيجة الانتخابات كانت "خيبة أمل كبيرة".

وتابع تانسون، بعد أن قضت نتيجة الانتخابات على الائتلاف المكون من ثلاثة أحزاب بقيادة رئيس الوزراء كزافييه بيتل من الحزب الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي منذ عام 2013: "كنت أتمنى أن أحقق نتيجة أفضل".

وسيسيطر الائتلاف المكون من ثلاثة أحزاب على 29 مقعدا، وهو ما يقل عن نسبة الأغلبية.

وحقق حزب بيتيل الديمقراطي نجاحا قويا، حيث حصل على مقعدين إضافيين، ومن المرجح أن يشكل حكومة ائتلافية مع حزب الشعب المسيحي- الاجتماعي .

وقال بيتيل: “يتحمل الحزب الديمقراطي مسئولية للاستمرار”.

والمرشح المحتمل الآخر للائتلاف هو الحزب الاشتراكي الديمقراطي. وقالت مرشحتهم بوليت لينيرت إنها مستعدة لبحث إمكانية تشكيل ائتلاف.

وكان التصويت إلزاميا في ثاني أصغر دولة في الاتحاد الأوروبي، حيث يسكنها نحو 660 ألف نسمة. ويعفى من هذه القاعدة حوالي 88 ألف مواطن يعيشون في الخارج.

ويحق لنحو 284 ألف شخص التصويت في الدولة الصغيرة الغنية العضو بالاتحاد الأوروبي.