حزب البديل من أجل ألمانيا يخسر انتخابات منصب العمدة ببلدة شرقي ألمانيا

فاز عمدة بلدة بيترفيلد-فولفن الحالي من يمين الوسط بإعادة انتخابه في جولة الإعادة التي جرت اليوم الأحد، ملحقا الهزيمة بمنافسه حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف. وتقع البلدة في شرق ألمانيا.

كان هينينج دورناك من حزب البديل من أجل ألمانيا قد تقدم في الجولة الأولى من الانتخابات. لكن العمدة الحالي أرمين شينك من حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، فاز بحوالي 54٪ من الأصوات في جولة الإعادة، متغلبا على دورناك بثماني نقاط مئوية.

وتعد مدينة بيترفيلد-فولفن صغيرة نسبيا، حيث يبلغ عدد سكانها حوالي 37 ألف نسمة، لكن الدعم القوي الذي حظي به حزب البديل من أجل ألمانيا في الجولة الأولى من التصويت أثار اهتماما كبيرا بالانتخابات المحلية.

كان رئيس وزراء ولاية ساكسونيا-أنهالت، حيث توجد مدينة بيترفيلد-فولفن، قد وصفها مؤخرا بأنها انتخابات حاسمة.

ودعا راينر هاسلوف، عضو حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، السكان إلى التبرؤ بوضوح من حزب البديل من أجل ألمانيا، وحث "كل القوى الديمقراطية" على اتخاذ "موقف واضح" ضد الحزب اليميني المتطرف.

وقال شينك لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأحد إن فوزه "مؤشر مهم للغاية للولاية ولألمانيا بأكملها".

وقال إنه شعر بالارتياح، لا سيما لأن مخاوفه بأن زعامة حزب البديل من أجل ألمانيا للمدينة كانت ستعرض جهود التنمية الاقتصادية للخطر.

وكان دورناك يأمل في أن يكون أول عضو بالحزب اليميني المتطرف يتم انتخابه عمدة لبلدة أكبر في ألمانيا.