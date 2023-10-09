سياسي ألماني يدعو إلى تقديم دعم واسع النطاق للاحتلال الإسرائيلي

دعا الزعيم السابق للحزب المسيحي الديمقراطي الألماني ورئيس الحكومة السابق لولاية شمال الراين-ويستفاليا أرمين لاشيت، إلى تقديم دعم واسع النطاق لإسرائيل بعد الهجوم الكبير الذي شنته حركة حماس.

وقال لاشيت في تصريحات لمنصة "تابله.ميديا" الإعلامية: "علينا تقديم كل الدعم المادي اللازم لإسرائيل، خاصة إذا كان هناك نقص في السلع العسكرية في إسرائيل بسبب إرسال مساعدات إلى أوكرانيا"، مشيرا إلى المساعدة الإسرائيلية للدفاع الجوي الألماني.

يُذكر أنه في نهاية سبتمبر الماضي اتفقت ألمانيا وإسرائيل كتابيا على شراء برلين نظام الدفاع الصاروخي "آرو 3".

وفي الوقت نفسه، دعا لاشيت إلى إعادة النظر في كل أموال المساعدات المقدمة لمنظمات فلسطينية، وقال: "في برلمان الاتحاد الأوروبي هناك تعاطف كامن وغير مدروس تجاه الفلسطينيين، وهو في كثير من الأحيان أعمى عن الاتجاهات المتطرفة"، موضحا أن هذا يؤدي إلى دعم بأموال الاتحاد غير خاضع للرقابة، والذي يمكن إساءة استخدامه مرارا لأغراض الإرهاب. وبحسب لاشيت، يجب أن يكون الدعم مصمما بحيث لا يكون ذلك ممكنا، وقال: "يجب على الحكومة الألمانية أن تفعل الشيء نفسه في ميزانياتها".

وهاجمت حماس، التي تحكم قطاع غزة، إسرائيل بشكل مفاجئ أول أمس السبت. وتسلل فلسطينيون مسلحون إلى داخل البلاد عن طريق البر والبحر والجو. ومنذ ذلك الحين أطلقت الحركة آلاف الصواريخ على إسرائيل. وردت الأخيرة بهجمات مضادة.