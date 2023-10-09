سفير إسرائيل في الأمم المتحدة: ما تعرضنا له يضاهي أحداث 11 سبتمبر

تحدث السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان إلى الصحفيين خارج قاعة مجلس الأمن.

قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان إن ما تعرضت له إسرائيل منذ أمس السبت يضاهي هجمات الحادي عشر من سبتمبر على الولايات المتحدة.

وأكد جلعاد أن إسرائيل ستفعل كل ما يمكن لإعادة المختطفين، حيث وصف ما تعرض له الإسرائيليون بأنها جرائم حرب، رافعا صورا ومقاطع فيديو أمام الصحفيين، خارج قاعة مجلس الأمن، في نيويورك.

وأقر أردان بدعم كثير من الدول لإسرائيل في الوقت الراهن، ولكنه قال "إن المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن لديهم ذاكرة ضعيفة عندما يتعلق الأمر بإسرائيل"، مضيفا أنها لن تسمح للعالم بنسيان "الفظائع التي عانت منها".

وزعم جلعاد في حديثه أن حماس لا تختلف عن القاعدة أو تنظيم داعش، وإن كل ما تسعى إليه هو "إبادة الدولة اليهودية"، متابعا أن "الوقت قد حان لتدمير بنية الإرهاب التحتية لحماس، ومحوها تماما كيلا تتكرر مثل هذه الفظائع"، متهما إياها بارتكاب "إرهاب الإبادة الجماعية".

وشدد جلعاد على ضرورة أن يمنح المجتمع الدولي إسرائيل دعمه الكامل، مشيرا إلى أن الحرب ليست موجهة ضدها فقط ولكنها "حرب على العالم الحر".

وقال جلعاد إن "إسرائيل على الخطوط الأمامية للحرب ضد الإرهاب، وإذا لم ننجح فإن العالم كله سيدفع الثمن"، موضحا أن إسرائيل لديها طلب وحيد يتمثل في إدانة "جرائم الحرب التي ارتكبتها حماس بشكل لا لبس فيه"، مشددا على ضرورة تقديم الدعم الثابت لإسرائيل للدفاع عن نفسها.