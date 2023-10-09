 بوريل يدعو لاجتماع طارئ عقب هجوم حماس على إسرائيل - بوابة الشروق
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بوريل يدعو لاجتماع طارئ عقب هجوم حماس على إسرائيل

بروكسل - د ب أ
نشر في: الإثنين 9 أكتوبر 2023 - 4:01 م | آخر تحديث: الإثنين 9 أكتوبر 2023 - 4:01 م

دعا الممثل الأعلى لشئون السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إلى اجتماع طارئ لوزراء خارجية التكتل غدا الثلاثاء، لمناقشة الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية حماس على إسرائيل ورد تل أبيب عليه.

وكتب على منصة أكس "سوف أعقد اجتماعا طارئا غدا لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لتناول الوضع في إسرائيل وفي المنطقة".

وسوف تكون المشاركة في الاجتماع بالحضور الفعلي أو عبر الفضاء الإلكتروني لمن لا يستطيعون الحضور.

وأسفر الهجوم الذي شنته حماس يوم السبت، عن مقتل أكثر من 700 شخص في إسرائيل، وهي أسوأ خسارة مدنية فردية في تاريخ إسرائيل. وردت إسرائيل بشن غارات جوية على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس، مما أدى لسقوط أكثر من 400 قتيل هناك.

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