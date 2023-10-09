تعليم الوادي الجديد تحصد المركز الثالث في مسابقة مركز تنمية القدرات الموسيقية

أعلن المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، عن فوز قطاع تعليم المحافظة بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية بمسابقة مراكز تنمية القدرات الموسيقية لصيف 2023، والذي تم إقامته بمقر مدرسة الأمل الابتدائية التابعة لإدارة الخارجة التعليمية، بالتعاون مع توجيه عام التربية الموسيقية بالمديرية.



وأشار عبدالعزيز، إلى جهود توجيه عام التربية الموسيقية بالمديرية والقائمين على مركز تنمية القدرات الموسيقية بالخارجة لتقديم سبل الدعم للطلاب المشاركين وصولا لهذا المركز المتميز.



وفي سياق متصل، أكد عبدالعزيز، استمرار المرور على المدارس المختلفة، حيث تم مشاركة طلاب مدرسة الزهور للتعليم الأساسي الطابور المدرسي، وأداء تحية العلم،

وذلك في إطار الجولات الميدانية لمتابعة العمل بالمدارس، ومتابعة انتظام طلاب المدرسة، وسط التزام المعلمين بالزي الموحد والطلاب بالزي المدرسي، بالإضافة إلى تفقد مدرسة الشعراوي الثانوية للبنات بالخارجة، وحث الطالبات على الجد والاجتهاد، ومواكبة التطورات التكنولوجية، وذلك وفق ما نشهده من تطور وتحول في النظام التعليمي.



ولفت إلى نجاح المنظومة التعليمية الجديدة في التنشئة الكاملة والشاملة للطالب، من خلال الابتكار، وتنمية وصقل مهارات الطالب، وتنفيذ العديد من الأنشطة الهادفة لبناء شخصيته.