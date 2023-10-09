روسيا تستأنف صادرات الديزل بعد رفع الحكومة للحظر

استأنفت روسيا تصدير شحنات الديزل إلى الخارج في مطلع الأسبوع الجاري، بعد أن رفعت الحكومة حظرا غير مسبوق أدى إلى حدوث اضطرابات في أسواق الوقود العالمية.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الإثنين، عن إيجور ديومين، المتحدث باسم "ترانسنفت"، المشغلة لخطوط أنابيب النفط الخام والمنتجات الروسية، قوله إن الشركة استأنفت تحميل المنتجات النفطية أمس الأول السبت، بناء على طلبات المنتجين التي أكدتها وزارة الطاقة وإجازتها الجمارك.



وسمحت موسكو باستئناف صادرات الديزل المنقولة بحرا، في السادس من أكتوبر الجاري، بعد ما يزيد قليلا على أسبوعين من فرض حظر على عمليات التصدير، للسيطرة على الأسعار المحلية المرتفعة لوقود السيارات.